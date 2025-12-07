Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эльвин Керимов объяснил тренерские успехи бывшего нападающего «Зенита» Текке

Эльвин Керимов объяснил тренерские успехи бывшего нападающего «Зенита» Текке
Комментарии

Комментатор Okko Эльвин Керимов высказался о тренерских успехах бывшего форварда «Зенита» Фатиха Текке, который в данный момент возглавляет турецкий «Трабзонспор». Команда из Трабзона занимает третье место в турнирной таблице турецкой Суперлиги после 14 матчей, а по потерянным очкам и вовсе идёт второй.

«Трабзонспор» по бюджету и зарплатам и рядом не стоит с «Галатасараем», «Фенербахче» и «Бешикташем». На их фоне живёт в режиме экономии, первым из ведущих клубов страны практически закрыл долги перед ассоциацией банков. Долг у него самый маленький среди топ-4. «Трабзонспор» старается подписывать молодых легионеров с целью перепродажи, чтобы нормально существовать экономически. А Текке добивается успеха в родном клубе. Он легенда «Трабзонспора».

Никто не ждал, что команда Текке включится в чемпионскую гонку, но пока получается. Да, по результатам есть оверперформанс. «Трабзонспор» вытаскивал тяжелейшие матчи. Тем не менее результаты помогают игрокам больше верить в идеи тренера. Текке может здорово подготовить команду к сопернику, предложив свой план на игру. Команда умеет адаптироваться к ситуации на поле. «Трабзонспор», если устраивает счёт, спокойно отдаст мяч и закроется. Владеет им в среднем 51% времени. При этом играет с высоким процентом точных передач», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.

Материалы по теме
«Никто не ждал, что они включатся в гонку». Фатих Текке разрывает Турцию в роли тренера!
Эксклюзив
«Никто не ждал, что они включатся в гонку». Фатих Текке разрывает Турцию в роли тренера!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android