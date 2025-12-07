Эльвин Керимов объяснил тренерские успехи бывшего нападающего «Зенита» Текке

Комментатор Okko Эльвин Керимов высказался о тренерских успехах бывшего форварда «Зенита» Фатиха Текке, который в данный момент возглавляет турецкий «Трабзонспор». Команда из Трабзона занимает третье место в турнирной таблице турецкой Суперлиги после 14 матчей, а по потерянным очкам и вовсе идёт второй.

«Трабзонспор» по бюджету и зарплатам и рядом не стоит с «Галатасараем», «Фенербахче» и «Бешикташем». На их фоне живёт в режиме экономии, первым из ведущих клубов страны практически закрыл долги перед ассоциацией банков. Долг у него самый маленький среди топ-4. «Трабзонспор» старается подписывать молодых легионеров с целью перепродажи, чтобы нормально существовать экономически. А Текке добивается успеха в родном клубе. Он легенда «Трабзонспора».

Никто не ждал, что команда Текке включится в чемпионскую гонку, но пока получается. Да, по результатам есть оверперформанс. «Трабзонспор» вытаскивал тяжелейшие матчи. Тем не менее результаты помогают игрокам больше верить в идеи тренера. Текке может здорово подготовить команду к сопернику, предложив свой план на игру. Команда умеет адаптироваться к ситуации на поле. «Трабзонспор», если устраивает счёт, спокойно отдаст мяч и закроется. Владеет им в среднем 51% времени. При этом играет с высоким процентом точных передач», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.