Комментатор Керимов охарактеризовал бывшего нападающего «Зенита» Текке как тренера

Футбольный комментатор и эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов поделился мнением о бывшем нападающем «Зенита» Фатихе Текке как тренере. С марта 2025 года 48-летний специалист возглавляет «Трабзонспор».

«Текке, даже работая в средних и слабых командах Суперлиги, уже показывал себя как интересный тренер. Например, в «Истанбулспоре», у которого была одна задача — не вылететь, — он старался играть в футбол. Атакующий, с позитивными идеями. Текке хотел, чтобы его команда контролировала мяч, прессинговала. Может, у него в этих командах был невысокий средний показатель набранных очков, но игра была видна. Текке не боится играть сложно. Хотя многие — особенно турецкие тренеры, — работая с командами такого уровня, играют очень примитивно», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.

Текке выступал в составе «Зенита» с 2006 по 2010 год.

