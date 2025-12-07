Скидки
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Комментатор Керимов охарактеризовал бывшего нападающего «Зенита» Текке как тренера

Комментатор Керимов охарактеризовал бывшего нападающего «Зенита» Текке как тренера
Футбольный комментатор и эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов поделился мнением о бывшем нападающем «Зенита» Фатихе Текке как тренере. С марта 2025 года 48-летний специалист возглавляет «Трабзонспор».

«Текке, даже работая в средних и слабых командах Суперлиги, уже показывал себя как интересный тренер. Например, в «Истанбулспоре», у которого была одна задача — не вылететь, — он старался играть в футбол. Атакующий, с позитивными идеями. Текке хотел, чтобы его команда контролировала мяч, прессинговала. Может, у него в этих командах был невысокий средний показатель набранных очков, но игра была видна. Текке не боится играть сложно. Хотя многие — особенно турецкие тренеры, — работая с командами такого уровня, играют очень примитивно», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.

Текке выступал в составе «Зенита» с 2006 по 2010 год.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

