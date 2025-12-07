Маскерано — о победе «Интер Майами» в Кубке МЛС: Месси, Альба и Бускетс вошли в историю

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано высказался о победе команды в Кубке МЛС, в финале которого «фламинго» обыграли «Ванкувер Уайткэпс» со счётом 3:1.

«Альба и Бускетс вошли в историю этого клуба, полностью изменив его, наряду с Лео [Месси]. С сегодняшнего дня они останутся в большой истории «Интер Майами». Вот для чего они пришли: чтобы изменить курс этого клуба.

У нас была та доля везения в игре, которая необходима, чтобы стать чемпионом. Но если и была команда, заслуживающая такого результата, то это наша. Говорю это открыто. Мы были командой, которая выступила лучше всех в этом сезоне.

Эта победа должна стать стимулом для клуба не стоять на месте, а стремиться к большему. За последние несколько лет «Интер Майами» удалось сделать правильные шаги. Нужно использовать этот стимул в дальнейшем», — приводит слова Маскерано Mundo Deportivo.

