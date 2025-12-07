Скидки
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Маскерано — о победе «Интер Майами» в Кубке МЛС: Месси, Альба и Бускетс вошли в историю

Комментарии

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано высказался о победе команды в Кубке МЛС, в финале которого «фламинго» обыграли «Ванкувер Уайткэпс» со счётом 3:1.

США — Major League Soccer . Финал
06 декабря 2025, суббота. 22:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 1
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
1:0 Окампо – 8'     1:1 Ахмед – 60'     2:1 Де Пауль – 71'     3:1 Алленде – 90+6'    

«Альба и Бускетс вошли в историю этого клуба, полностью изменив его, наряду с Лео [Месси]. С сегодняшнего дня они останутся в большой истории «Интер Майами». Вот для чего они пришли: чтобы изменить курс этого клуба.

У нас была та доля везения в игре, которая необходима, чтобы стать чемпионом. Но если и была команда, заслуживающая такого результата, то это наша. Говорю это открыто. Мы были командой, которая выступила лучше всех в этом сезоне.

Эта победа должна стать стимулом для клуба не стоять на месте, а стремиться к большему. За последние несколько лет «Интер Майами» удалось сделать правильные шаги. Нужно использовать этот стимул в дальнейшем», — приводит слова Маскерано Mundo Deportivo.

Материалы по теме
Лионель Месси опубликовал эмоциональный пост после победы «Интер Майами» в Кубке МЛС

Месси подписал новый контракт с «Интер Майами»:

Комментарии
