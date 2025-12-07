«Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль» могут заплатить € 80-100 млн за трансфер Салаха — CO

«Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль» являются лидерами в борьбе за покупку нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха грядущей зимой. Саудовские клубы могут предложить мерсисайдцам € 80-100 млн за переход 33-летнего футболиста. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, в приобретении египетского вингера также заинтересованы клубы МЛС, однако им тяжело конкурировать с саудовскими командами в плане финансовых условий.

Ранее Салах заявил об ухудшении отношений с главным тренером «Ливерпуля» Арне Слотом, а также подчеркнул, что чувствует себя козлом отпущения в нынешней ситуации.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

