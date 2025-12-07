Микель Артета назвал «Астон Виллу» претендентом на чемпионство в АПЛ в текущем сезоне
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после поражения своей команды в выездном матче 15-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:2), ответил на вопрос, можно ли считать бирмингемцев претендентами на чемпионский титул в этом сезоне.
Англия — Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Кэш – 36' 1:1 Троссард – 52' 2:1 Буэндия – 90+5'
«Да. Если смотреть на то, где они идут, как играют, кого обыгрывали, особенно дома, – да. Всем ещё предстоит играть друг с другом, и на данный момент они находятся там, где они есть, и мы тоже», – сказал испанский специалист на пресс-конференции.
На данный момент «Астон Вилла» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии с 30 очками после 15 матчей, отставая от лидирующего «Арсенала» (33) всего на три очка. На второй строчке с 31 очком располагается «Манчестер Сити».
