Тюкавин: думаю, Шварц согласился бы вернуться в «Динамо», я бы его встретил в аэропорту

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил, хотел бы он, чтобы бывший главный тренер бело-голубых Сандро Шварц снова возглавил команду.

«Переписываюсь и на связи с Сандро Шварцем. Понятно, что он сейчас живёт в США, у него там дети. Думаю, он бы согласился вернуться в «Динамо». Я бы его встретил в аэропорту», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Шварц занимал должность главного тренера «Динамо» с октября 2020 по май 2022 года. Под его руководством бело-голубые доходили до финала Фонбет Кубка России. При немецком специалисте московская команда провела 57 матчей во всех турнирах, в которых 32 раза победила, восемь раз сыграла вничью и 17 раз потерпела поражение.

