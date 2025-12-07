Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тюкавин: думаю, Шварц согласился бы вернуться в «Динамо», я бы его встретил в аэропорту

Тюкавин: думаю, Шварц согласился бы вернуться в «Динамо», я бы его встретил в аэропорту
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил, хотел бы он, чтобы бывший главный тренер бело-голубых Сандро Шварц снова возглавил команду.

«Переписываюсь и на связи с Сандро Шварцем. Понятно, что он сейчас живёт в США, у него там дети. Думаю, он бы согласился вернуться в «Динамо». Я бы его встретил в аэропорту», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Шварц занимал должность главного тренера «Динамо» с октября 2020 по май 2022 года. Под его руководством бело-голубые доходили до финала Фонбет Кубка России. При немецком специалисте московская команда провела 57 матчей во всех турнирах, в которых 32 раза победила, восемь раз сыграла вничью и 17 раз потерпела поражение.

Материалы по теме
«Динамо» пыталось пригласить Шварца, тренер отказал — Гурцкая

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android