Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Тарасюк — новый главный тренер ЖФК «Зенит»

Алексей Тарасюк — новый главный тренер ЖФК «Зенит»
Комментарии

Женская команда «Зенита» в телеграм-канале объявила о назначении Алексея Тарасюка на должность главного тренера сине-бело-голубых. В 2022 году Тарасюк занимал должность старшего тренера женской молодёжной команды «Зенит». Вместе с ней специалист выиграл серебряные медали Молодёжной лиги — 2023.

«С возвращением, Алексей Сергеевич!» — написано в сообщении санкт-петербургской команды.

В 2024 году специалист перешёл в «Чертаново», где возглавил основную команду, выступающую в Winline Суперлиге.

Предыдущим главным тренером женской команды сине-бело-голубых был Андрей Богданавичус. Специалист присоединился к тренерскому ЖФК «Зенит» в январе 2022 года в качестве помощника, а в октябре 2025 года возглавил команду.

Материалы по теме
Официально
Женская команда «Зенита» объявила об уходе главного тренера Богданавичуса

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android