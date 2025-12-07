Алексей Тарасюк — новый главный тренер ЖФК «Зенит»

Женская команда «Зенита» в телеграм-канале объявила о назначении Алексея Тарасюка на должность главного тренера сине-бело-голубых. В 2022 году Тарасюк занимал должность старшего тренера женской молодёжной команды «Зенит». Вместе с ней специалист выиграл серебряные медали Молодёжной лиги — 2023.

«С возвращением, Алексей Сергеевич!» — написано в сообщении санкт-петербургской команды.

В 2024 году специалист перешёл в «Чертаново», где возглавил основную команду, выступающую в Winline Суперлиге.

Предыдущим главным тренером женской команды сине-бело-голубых был Андрей Богданавичус. Специалист присоединился к тренерскому ЖФК «Зенит» в январе 2022 года в качестве помощника, а в октябре 2025 года возглавил команду.

