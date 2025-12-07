Андрей Червиченко подвёл итоги года для «Спартака»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением, какие проблемы красно-белые должны будут решить в зимнее межсезонье, а также подвёл итоги года для команды.

— У «Спартака» есть четыре месяца. Есть потенциал, из кого выбрать тренера. Даже не знаю, какую позицию надо усиливать. Мне кажется, надо просто грамотно расставить игроков. Все условия есть для того, чтобы так не заканчивать отрезок чемпионата, где ты ни с шестого места ниже, ни с шестого места выше не поднимешься. На мой взгляд, совершенно не комильфо для «Спартака».

— Какие итоги года можете подвести для «Спартака»?

— Я бы сказал так: было как всегда, интересно, но, к сожалению, практически как всегда, безрезультативно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, «Спартак» закончил первую часть текущего сезона РПЛ на шестом месте с 29 очками.