«Сочи» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча 18-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 16:30

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Сочи» и «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 17 туров чемпионата России команда Игоря Осинькина набрала девять очков и занимает последнее, 16-е место. Железнодорожники заработали 34 очка и располагаются на четвёртой строчке.

В минувшем туре «Сочи» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» — 0:0, а «Локомотив» победил «Ростов» со счётом 3:1.

«Золотая» эра «Локомотива»: