Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Больно». Мюллер — о поражении «Ванкувер Уайткэпс» в финале Кубка МЛС с «Интер Майами»

«Больно». Мюллер — о поражении «Ванкувер Уайткэпс» в финале Кубка МЛС с «Интер Майами»
Комментарии

Нападающий «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер высказался о поражении команды в финальном матче Кубка МЛС с «Интер Майами» со счётом 1:3.

США — Major League Soccer . Финал
06 декабря 2025, суббота. 22:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 1
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
1:0 Окампо – 8'     1:1 Ахмед – 60'     2:1 Де Пауль – 71'     3:1 Алленде – 90+6'    

«Больно, но это лучшая боль, которая может быть. В следующем сезоне мы вернёмся ещё сильнее, ещё лучше. Йеспер (Йеспер Сёренсен — главный тренер «Ванкувер Уайткэпс». — Прим. «Чемпионата») остаётся ещё на год.

Думаю, год назад никто не ожидал такого сезона. И я считаю, что, возможно, сейчас не самое подходящее время говорить о следующем сезоне, но всё ещё чувствую, что наш процесс не на высшем уровне. На текущий момент мы на пути к успеху. У нас очень молодая, очень талантливая и очень голодная до побед команда. И вы знаете, что большие трудности придают сил для будущего», — приводит слова Мюллера Goal.

Материалы по теме
Маскерано — о победе «Интер Майами» в Кубке МЛС: Месси, Альба и Бускетс вошли в историю

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android