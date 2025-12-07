«Больно». Мюллер — о поражении «Ванкувер Уайткэпс» в финале Кубка МЛС с «Интер Майами»

Нападающий «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер высказался о поражении команды в финальном матче Кубка МЛС с «Интер Майами» со счётом 1:3.
«Больно, но это лучшая боль, которая может быть. В следующем сезоне мы вернёмся ещё сильнее, ещё лучше. Йеспер (Йеспер Сёренсен — главный тренер «Ванкувер Уайткэпс». — Прим. «Чемпионата») остаётся ещё на год.
Думаю, год назад никто не ожидал такого сезона. И я считаю, что, возможно, сейчас не самое подходящее время говорить о следующем сезоне, но всё ещё чувствую, что наш процесс не на высшем уровне. На текущий момент мы на пути к успеху. У нас очень молодая, очень талантливая и очень голодная до побед команда. И вы знаете, что большие трудности придают сил для будущего», — приводит слова Мюллера Goal.
