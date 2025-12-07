Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ферран Торрес — о хет-трике «Бетису»: моя задача — создать для тренера проблему выбора

Ферран Торрес — о хет-трике «Бетису»: моя задача — создать для тренера проблему выбора
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес, оформивший хет-трик в выездном матче 15-го тура испанской Ла Лиги с «Бетисом» (5:3), высказался о своём выступлении в этой встрече.

Испания — Примера . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
3 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Антони – 6'     1:1 Ф. Торрес – 11'     1:2 Ф. Торрес – 13'     1:3 Барджи – 31'     1:4 Ф. Торрес – 40'     1:5 Ямаль – 59'     2:5 Д. Льоренте – 85'     3:5 Эрнандес – 90'    

«Не каждый день делаешь хет-трик, но то, что я забил 11 голов [в чемпионате], ничего не значит. Я уже знал, что могу так играть, что могу играть в основном составе «Барселоны», бороться за это место и стремиться к гораздо большему количеству голов. Моя задача — создать для тренера проблему выбора.

Самое главное, что мы одержали победу на таком сложном поле. Как я всегда говорю, «Бетис» — прямой соперник из верхней части таблицы. Одна из тех команд, которые всегда создают проблемы, и мы знали, что должны играть на высоком уровне с первой минуты. Победа была очень важна, и мы смогли отреагировать после раннего пропущенного гола. Я думаю, что именно эта реакция была самой важной. Это одна из ключевых вещей для нас.

Ханси Флик не говорил нам, что Ламин [Ямаль] будет играть на позиции десятки, но он обладает такими качествами, что его ставят на эту позицию и он хорошо справляется. Такой футболист легко адаптируется к любой ситуации», — сказал Торрес в интервью Movistar La Liga.

Всего в нынешнем сезоне на счету Торреса 15 матчей за сине-гранатовых в рамках Ла Лиги, в которых он забил 11 голов и отдал одну голевую передачу.

Материалы по теме
Снайперский матч «Барсы»! Пропустили от Антони и устроили разнос с хоккейным счётом
Снайперский матч «Барсы»! Пропустили от Антони и устроили разнос с хоккейным счётом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android