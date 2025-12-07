Ферран Торрес — о хет-трике «Бетису»: моя задача — создать для тренера проблему выбора

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес, оформивший хет-трик в выездном матче 15-го тура испанской Ла Лиги с «Бетисом» (5:3), высказался о своём выступлении в этой встрече.

«Не каждый день делаешь хет-трик, но то, что я забил 11 голов [в чемпионате], ничего не значит. Я уже знал, что могу так играть, что могу играть в основном составе «Барселоны», бороться за это место и стремиться к гораздо большему количеству голов. Моя задача — создать для тренера проблему выбора.

Самое главное, что мы одержали победу на таком сложном поле. Как я всегда говорю, «Бетис» — прямой соперник из верхней части таблицы. Одна из тех команд, которые всегда создают проблемы, и мы знали, что должны играть на высоком уровне с первой минуты. Победа была очень важна, и мы смогли отреагировать после раннего пропущенного гола. Я думаю, что именно эта реакция была самой важной. Это одна из ключевых вещей для нас.

Ханси Флик не говорил нам, что Ламин [Ямаль] будет играть на позиции десятки, но он обладает такими качествами, что его ставят на эту позицию и он хорошо справляется. Такой футболист легко адаптируется к любой ситуации», — сказал Торрес в интервью Movistar La Liga.

Всего в нынешнем сезоне на счету Торреса 15 матчей за сине-гранатовых в рамках Ла Лиги, в которых он забил 11 голов и отдал одну голевую передачу.