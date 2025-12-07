«Ростов» продлит контракт с Джонатаном Альбой на 2,5 года — источник

«Ростов» продлит контракт с главным тренером команды Джонатаном Альбой на 2,5 года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

В субботу, 6 декабря, после победы донского клуба в матче с «Рубином» (2:0) в 18-м туре Мир РПЛ губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил команде о продолжении сотрудничества с испанским специалистом.

Альба занял должность главного тренера «Ростова» 25 февраля нынешнего года после того, как клуб покинул Валерий Карпин. До этого момента 44-летний специалист являлся главным аналитиком команды.

После 18 матчей нынешнего сезона чемпионата России жёлто-синие набрали 21 очко и на текущий момент занимают 11-е место.

