«Он не сдаётся!» Губерниев — о первом матче Сафонова за «ПСЖ» в этом сезоне

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на первый с мая матч российского голкипера Матвея Сафонова за «ПСЖ». Парижане разгромили дома «Ренн» (5:0) в матче Лиги 1, а россиянин заменил в воротах травмированного первого номера Люка Шевалье.

«Сафонов — молодец! Он играет в очень сильной команде, обладатель Лиги чемпионов, не боится конкуренции и пытается эту конкуренцию выиграть. Заслуживает самого большого уважения. Сафонов — настоящий спортсмен!

Поэтому я пожелаю ему, чтобы этот матч трансформировался в ещё много-много других игр в составе этой прекрасной команды. Он не сдаётся — это самое главное», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В матче с «Ренном» Сафонов совершил два спасения (0.15 xGoT). Также у голкипера 81% точных передач (21/26).