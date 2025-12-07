Скидки
Главная Футбол Новости

«Он не сдаётся!» Губерниев — о первом матче Сафонова за «ПСЖ» в этом сезоне

Комментарии

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на первый с мая матч российского голкипера Матвея Сафонова за «ПСЖ». Парижане разгромили дома «Ренн» (5:0) в матче Лиги 1, а россиянин заменил в воротах травмированного первого номера Люка Шевалье.

Франция — Лига 1 . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Кварацхелия – 28'     2:0 Маюлу – 39'     3:0 Кварацхелия – 67'     4:0 Мбайе – 88'     5:0 Рамуш – 90+1'    
Удаления: нет / Жаке – 74'

«Сафонов — молодец! Он играет в очень сильной команде, обладатель Лиги чемпионов, не боится конкуренции и пытается эту конкуренцию выиграть. Заслуживает самого большого уважения. Сафонов — настоящий спортсмен!

Поэтому я пожелаю ему, чтобы этот матч трансформировался в ещё много-много других игр в составе этой прекрасной команды. Он не сдаётся — это самое главное», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В матче с «Ренном» Сафонов совершил два спасения (0.15 xGoT). Также у голкипера 81% точных передач (21/26).

