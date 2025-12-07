Червиченко: судьи поддушивают Кордобу, но «Краснодар» всё равно лучший на этом отрезке РПЛ

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о выступлении «Краснодара» в первой части нынешнего сезона РПЛ. В случае сегодняшней победы в матче с ЦСКА «быки» опередят «Зенит» и уйдут на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата России.

«Мне кажется, зимним чемпионом заслуживает стать «Краснодар». Они всё равно были интересней, смотрибельней. На «Краснодар» приятно смотреть. Они иногда, конечно, не выигрывают, но лично мне всегда на них интересно смотреть. Думаю, если бы ещё судьи коллективно не поддушивали Кордобу. Я, конечно, не сторонник теории заговора, но всё равно мне кажется, что там идёт какое-то коллективное поддушивание именно этого конкретного игрока.

У нас бы чемпионат был интересней, и у «Краснодара» шансов было бы гораздо больше. ЦСКА, конечно, показывал неплохие отрезки и игры, но стабильности очень мало. В том же матче со «Спартаком» очень устало играли. Непонятно, как они вышли на это дерби и пытались обыгрывать «Спартак». На мой взгляд, «Краснодар» пока лучшая команда этого отрезка РПЛ, — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.