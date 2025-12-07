Де ла Фуэнте ответил, как относится к мнению, что Испания — фаворит ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал о своём отношении к мнению, что «Фурия Роха» является главным претендентом на выигрыш чемпионата мира 2026 года.

– Сборные Саудовской Аравии и Кабо-Верде заявили, что Испания является одним из главных фаворитов ЧМ-2026. Вам нравится это мнение или оно оказывает давление?

– Это меня не тяготит, а заставляет чувствовать себя признанным в том смысле, что [подобное мнение] подчёркивает проделанную до сих пор работу. Статус фаворита ничего не гарантирует. Есть и другие столь же сильные сборные, способные выиграть чемпионат мира: Франция, Аргентина, Бразилия, Англия, Португалия.

То, что нас называют в числе фаворитов, вызывает у меня гордость, особенно потому, что к нам ничего не пришло просто так. Первая строчка в рейтинге ФИФА — это следствие хорошей работы и выдающегося поколения футболистов, — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Испании сыграет с Уругваем, Саудовской Аравией и Кабо-Верде.

