Губерниев скептически оценил перспективы Романова в «Спартаке» и Гусева в «Динамо»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев скептически оценил перспективы Вадима Романова в «Спартаке» и Ролана Гусева в московском «Динамо». На текущий момент оба специалиста исполняют обязанности главного тренера в своих командах.

— Мне кажется, сейчас для российского спорта важнее, что лыжник Савелий Коростелёв едет в Давос. В этом смысле московскому «Спартаку» должно быть чуть-чуть легче, что футболисты видят на Кубке мира кого-то из российских лыжников, которые могут отобраться на Олимпиаду. Безусловно, «Спартаку» поможет.

— Что можете сказать об итогах работы Романова в «Спартаке»?

— Я думаю, что Романов вряд ли будет дальше тренировать «Спартак», равно как Ролан Гусев — «Динамо», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

