Тренер сборной Испании ответил, что думает насчёт матча Финалиссимы с Аргентиной

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос об отношении к потенциальному проведению Финалиссимы-2026, где «Фурия Роха» может сыграть с Аргентиной. Финалиссима — турнир из одного матча между победителями чемпионата Европы (сборная Испании) и Кубка Америки (сборная Аргентины).

– В марте может быть проведена Финалиссима с Аргентиной. Но, если всё пойдёт не так, как ожидается, то команды могут скоро сыграть на чемпионате мира.

– Для начала посмотрим, будет ли она [Финалиссима] сыграна. В эти дни будет принято решение. Я бы с удовольствием принял участие в ней. Такой матч, не похожий ни на что в современном футболе, прекрасная возможность насладиться им, а также выиграть титул.

То, что произойдёт после группового этапа [чемпионата мира — 2026], уже другая песня, сейчас меня это не волнует. Мы сосредоточены на сборе информации о Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвае, анализируем каждую деталь. Остальное придёт, если так суждено, как это было на чемпионате Европы, — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

