Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Испании ответил, что думает насчёт матча Финалиссимы с Аргентиной

Тренер сборной Испании ответил, что думает насчёт матча Финалиссимы с Аргентиной
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос об отношении к потенциальному проведению Финалиссимы-2026, где «Фурия Роха» может сыграть с Аргентиной. Финалиссима — турнир из одного матча между победителями чемпионата Европы (сборная Испании) и Кубка Америки (сборная Аргентины).

– В марте может быть проведена Финалиссима с Аргентиной. Но, если всё пойдёт не так, как ожидается, то команды могут скоро сыграть на чемпионате мира.
– Для начала посмотрим, будет ли она [Финалиссима] сыграна. В эти дни будет принято решение. Я бы с удовольствием принял участие в ней. Такой матч, не похожий ни на что в современном футболе, прекрасная возможность насладиться им, а также выиграть титул.

То, что произойдёт после группового этапа [чемпионата мира — 2026], уже другая песня, сейчас меня это не волнует. Мы сосредоточены на сборе информации о Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвае, анализируем каждую деталь. Остальное придёт, если так суждено, как это было на чемпионате Европы, — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Материалы по теме
Де ла Фуэнте ответил, как относится к мнению, что Испания — фаворит ЧМ-2026

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android