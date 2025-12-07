Скидки
Гути считает, что Мбаппе ближе к уровню Месси и Роналду, чем Ямаль

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути высказал мнение, что нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе ближе к уровню Лионеля Месси, Марадоны и Криштиану Роналду, чем вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.

– Де ла Фуэнте говорит, что Ламин может достичь уровня Месси, Марадоны, Криштиану. Что думаете вы?
– Вау. Я считаю его [Ямаля] великим игроком и потенциальным обладателем «Золотого мяча», но мы ведь говорим о трёх лучших футболистах в истории. Марадона выигрывал чемпионат мира в Мексике без большого количества звёзд в составе, а Месси и Криштиану забивали по 50 голов в течение 10 лет. Подобное будет очень сложно для любого. Я считаю, что Килиан ближе к тому, чтобы это достичь, чем Ламин, — приводит слова Гути AS.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и четырьмя результативными передачами. Ямаль сыграл 16 матчей, где забил восемь голов и сделал девять ассистов.

Лучший бомбардир в мировом футболе:

