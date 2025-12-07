«Динамо» Мх — «Пари НН»: Босельи открыл счёт, забив с пенальти на 37-й минуте

В эти минуты идёт матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и «Пари НН». Игра проходит на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 37-й минуте полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи открыл счёт в игре, забив с пенальти.

Ранее, на 20-й минуте, защитник «Динамо» Джемал Табидзе получил прямую красную карточку.

После 17 матчей чемпионата России команда Хасанби Биджиева набрала 15 очков и занимает 13-е место. Подопечные Алексея Шпилевского заработали 11 очков и располагаются на 15-й строчке.

В минувшем туре «Динамо» разделило очки с «Сочи» — 0:0, а «Пари НН» обыграл «Акрон» со счётом 2:1.

