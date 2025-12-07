Хуан Босельи повторил исторический рекорд Николая Калинского по голам в РПЛ за «Пари НН»

Полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи отметился голом с пенальти в первом тайме выездного матча 18-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо», который проходит в эти минуты. Этот гол стал 20-м для 26-летнего форварда за нижегородский коллектив в рамках чемпионатов России, что позволило ему повторить клубный рекорд, который принадлежал Николаю Калинскому.

Примечательно, что больше половины всех голов «Пари НН» в нынешнем сезоне (7 из 12) именно на счету уругвайского футболиста. Он выступает за волжскую команду с 2023 года, перейдя из португальского «Жил Висенте».

На данный момент в матче «Динамо» Мх — «Пари НН» завершён первый тайм, гости ведут 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.