Оуэн — Салаху: понимаю, что ты чувствуешь, но ты не можешь делать подобные заявления

Бывший нападающий «Ливерпуля», обладатель «Золотого мяча» Майкл Оуэн обратился к вингеру мерсисайдцев Мохамеду Салаху, ранее заявившему, что он чувствует себя козлом отпущения в нынешней команде, а также об ухудшении взаимоотношений с главным тренером команды Арне Слотом.

«Мохамед, представляю, что ты чувствуешь. Ты долго тащил эту команду и выиграл всё, что только можно. Но это командный вид спорта, и ты просто не можешь публично говорить то, что сказал. Через неделю ты ведь отправишься на Кубок Африки. Наверняка ты прикусываешь губу и наслаждаешься тем, что представляешь свою страну, при этом ждёшь, как всё сложится, когда вернёшься?» — написал Оуэн на своей странице в социальной сети X.

Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года. За этот период нападающий принял участие в 420 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 250 голами и 116 результативными передачами.

Рекорды «Ливерпуля»: