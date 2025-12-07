«Вы — наш 12-й игрок». «Оренбург» поблагодарил болельщиков за поддержку в 2025 году

Пресс-служба «Оренбурга» в телеграм-канале опубликовала благодарность болельщикам команды за поддержку в 2025 году.

«Сине-белые, спасибо за вашу громкую поддержку в этом году! В 2025 году мы провели: 38 матчей; 19 дома; 19 на выезде.

Вы установили рекорд посещаемости на стадионе «Газовик» и массово поддерживали нас в гостевых матчах. 3420 минут мы шли вперёд под ваши заряды!

Вы — наш 12-й игрок, наша главная сила, которая ведёт нас вперёд. Вместе мы преодолеем любые сложности и достигнем общей цели!» — сказано в сообщении.

За 18 матчей первой части текущего сезона Мир РПЛ «Оренбург» набрал 12 очков, он занимает 14-е место в турнирной таблице, однако сегодня в случае победы «Пари НН» над «Динамо» Мх оренбуржцы опустятся на строчку ниже.