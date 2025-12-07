«Пари НН» в большинстве обыграл «Динамо» Мх и одержал вторую подряд победу в РПЛ

Завершился матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и «Пари НН». Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу нижегородской команды.

На 20-й минуте защитник «Динамо» Джемал Табидзе получил прямую красную карточку. На 37-й минуте полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи открыл счёт в игре, забив с пенальти.

После 18 матчей чемпионата России команда Хасанби Биджиева набрала 15 очков и занимает 13-е место. Подопечные Алексея Шпилевского заработали 14 очков и располагаются на 14-й строчке.

Эта победа стала второй подряд для нижегородской команды в РПЛ. В минувшем туре «Пари НН» обыграл «Акрон» со счётом 2:1. Махачкалинский клуб в 17-м туре разделил очки с «Сочи» — 0:0.

Самые титулованные футбольные клубы России: