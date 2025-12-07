Салах: уважаю Холанда, но сейчас я лучший бомбардир АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах подчеркнул, что ему приходится защищаться от критики со стороны СМИ и болельщиков, несмотря на его заслуги в клубе. На текущий момент 33-летний вингер со 190 голами является лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги среди действующих футболистов, играющих в турнире.

«При всём уважении ко всем. Я уважаю Холанда, но буду говорить о нём. Сейчас я лучший бомбардир английской Премьер-лиги. Он пока что не лучший. Надеюсь, он сможет преуспеть в этом и будет доволен. Уважаю его, и Эрлинг знает об этом.

Я лучший бомбардир, лучший игрок, я выиграл чемпионат в таком стиле, но именно мне приходится защищаться перед СМИ и болельщиками», — сказал Салах журналистам после матча с «Лидсом» (3:3), который он провёл на скамейке запасных.

На данный момент Холанд забил 100 голов в 112 матчах АПЛ.

Рекорды «Ливерпуля»: