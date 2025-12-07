«Краснодар» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча 18-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 19:00

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 17 матчей чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 37 очков и занимает второе место. Подопечные Фабио Челестини заработали 36 очков и располагаются на третьей строчке.

В минувшем туре «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:0, а ЦСКА обыграл «Оренбург» — 2:0.

Самые титулованные футбольные клубы России: