19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Мостовой: ЦСКА нужно всеми силами закрыть Кордобу — тогда можно рассчитывать на очки

Мостовой: ЦСКА нужно всеми силами закрыть Кордобу — тогда можно рассчитывать на очки
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
«На зимнюю паузу на первом месте достоин уйти и «Краснодар», и ЦСКА. Армейцы выдали хорошую серию, потом была осечка, когда они проиграли «Ростову». Преимущество 55 на 45 процентов в пользу «Краснодара». Всё-таки играют дома, у них болельщики поддерживают, стадион, свои стены, поэтому есть преимущества.

Армейцы тоже должны понимать, что им нужно всеми силами, правдами-неправдами закрыть Кордобу. Он лучший нападающий РПЛ, от него многое зависит в игре «Краснодара». Если они его закроют, тогда можно рассчитывать на очки. У ЦСКА защита тоже неплохая. Мойзес и Дивеев могут сыграть повнимательней и построже», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

На данный момент «быки» и красно-синие занимают второе и третье место в турнирной таблице РПЛ с 37 и 36 очками соответственно.

