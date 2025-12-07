Мостовой: бессмысленно что-либо говорить о Романове — «Спартак» готовил Станкович

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался об исполняющем обязанности главного тренера красно-белых Вадиме Романове, который принял команду после отставки серба Деяна Станковича.

«Бессмысленно что-либо говорить о Романове. Команду готовил Станкович. Он был в команде почти два года. Романова просто поставили до конца года, какой с него спрос (смеётся)? Он рад, что его узнали. Люди увидели, что есть такой тренер. Оставят? Оставят. Не оставят? Какая разница. Спроса и риска никакого нет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, «Спартак» закончил первую часть текущего сезона РПЛ на шестом месте турнирной таблицы с 29 очками.