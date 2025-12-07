L’Équipe оценил игру Сафонова в матче с «Ренном» в семь баллов, выше только Хвича — восемь

Французская спортивная газета L’Équipe оценила в семь баллов игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0).

Более высокую оценку (8) получил только нападающий Хвича Кварацхелия, оформивший дубль в этой встрече. По мнению L’Équipe, хуже всего матч с «Ренном» провели полузащитник Витинья и нападающий Ли Кан Ин. Им поставили по пять баллов.

Указанная игра стала первой для российского футболиста в нынешнем сезоне в составе французского гранда.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

