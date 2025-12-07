Болельщики «Динамо» Мх призвали к отставке Хасанби Биджиева во время матча с «Пари НН»

Болельщики махачкалинского «Динамо» во время сегодняшнего матча 18-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (0:1) провели акцию против главного тренера команды Хасанби Биджиева.

Группа фанатов в один из моментов встречи повернулась к полю спиной. У каждого из них на спине была нарисована буква, в результате чего сформировалась фраза «Биджиев уходи».

Фото: Кадр из трансляции

«Динамо» не смогло победить в четвёртом матче подряд, осталось с 15 очками и закончило первую часть сезона РПЛ-2025/2026 на 13-м месте, располагаясь в зоне стыковых матчей за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Примечательно, что коллектив из Дагестана на данный момент является самой малозабивающей командой чемпионата, у которой лишь восемь голов после 18 матчей.