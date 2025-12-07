Скидки
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Болельщики «Динамо» Мх призвали к отставке Хасанби Биджиева во время матча с «Пари НН»

Комментарии

Болельщики махачкалинского «Динамо» во время сегодняшнего матча 18-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (0:1) провели акцию против главного тренера команды Хасанби Биджиева.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 37'    
Удаления: Табидзе – 20' / нет

Группа фанатов в один из моментов встречи повернулась к полю спиной. У каждого из них на спине была нарисована буква, в результате чего сформировалась фраза «Биджиев уходи».

Фото: Кадр из трансляции

«Динамо» не смогло победить в четвёртом матче подряд, осталось с 15 очками и закончило первую часть сезона РПЛ-2025/2026 на 13-м месте, располагаясь в зоне стыковых матчей за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Примечательно, что коллектив из Дагестана на данный момент является самой малозабивающей командой чемпионата, у которой лишь восемь голов после 18 матчей.

