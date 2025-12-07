Скидки
Главная Футбол Новости

Галактионов: некоторые футболисты «Локомотива» могут перейти в «Сочи»? Первый раз слышу

Галактионов: некоторые футболисты «Локомотива» могут перейти в «Сочи»? Первый раз слышу
Комментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче 18-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (7 декабря), а также отреагировал на слухи, что некоторые футболисты железнодорожников могут присоединиться к сочинской команде.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
1-й тайм
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 7'    

– С чем хотелось бы отправиться в новый год после этого матча?
– С хорошим настроением, с хорошим качеством игры, самое главное, с положительным результатом, с победой, для этого мы сюда приехали. И продолжить победную серию, которая у нас есть после предыдущего матча с «Ростовом».

– Сегодня ничейный результат будет расцениваться как неудача?
– Так не нужно ставить вопрос, нужно смотреть характер матча, как он будет складываться. У нас сегодня посыл и настрой на то, чтобы играть на победный результат.

– Разговоры и слухи о том, что некоторые футболисты «Локомотива» могут присоединиться к «Сочи», нормальны или всё‑таки отвлекают игроков от подготовки?
– Первый раз слышу. Кто это сказал? Пресса? Много чего говорят в последнее время, процентов 95, к сожалению, является неправдой, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

После 17 туров чемпионата России команда Игоря Осинькина набрала девять очков и занимает последнее, 16-е место. Железнодорожники заработали 34 очка и располагаются на четвёртой строчке.

В минувшем туре «Сочи» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» — 0:0, а «Локомотив» победил «Ростов» со счётом 3:1.

«Золотая» эра «Локомотива»:

