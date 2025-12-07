«Нужно пользоваться своими шансами!» Мостовой — о первой игре Сафонова за «ПСЖ» в сезоне

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на первый с мая матч российского голкипера Матвея Сафонова за «ПСЖ». Парижане разгромили дома «Ренн» (5:0) в матче Лиги 1, а россиянин заменил в воротах травмированного первого номера Люка Шевалье.

«Сафонов сыграл благодаря тому, что Шевалье получил травму. Если бы Шевалье не получил травму, Сафонов бы не сыграл. Это вам и Сафонов скажет. Нужно пользоваться своими шансами, а шанс появился — Шевалье получил травму и выбыл на какое-то время», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В матче с «Ренном» Сафонов совершил два спасения (0.15 xGoT). Также у голкипера 81% точных передач (21/26).