«Нужно пользоваться своими шансами!» Мостовой — о первой игре Сафонова за «ПСЖ» в сезоне
Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на первый с мая матч российского голкипера Матвея Сафонова за «ПСЖ». Парижане разгромили дома «Ренн» (5:0) в матче Лиги 1, а россиянин заменил в воротах травмированного первого номера Люка Шевалье.
Франция — Лига 1 . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Кварацхелия – 28' 2:0 Маюлу – 39' 3:0 Кварацхелия – 67' 4:0 Мбайе – 88' 5:0 Рамуш – 90+1'
Удаления: нет / Жаке – 74'
«Сафонов сыграл благодаря тому, что Шевалье получил травму. Если бы Шевалье не получил травму, Сафонов бы не сыграл. Это вам и Сафонов скажет. Нужно пользоваться своими шансами, а шанс появился — Шевалье получил травму и выбыл на какое-то время», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
В матче с «Ренном» Сафонов совершил два спасения (0.15 xGoT). Также у голкипера 81% точных передач (21/26).
