Главная Футбол Новости

«Сочи» — «Локомотив»: Батраков открыл счёт в матче на седьмой минуте

«Сочи» — «Локомотив»: Батраков открыл счёт в матче на седьмой минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
1-й тайм
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 7'    

На седьмой минуте счёт открыл полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.

После 17 туров чемпионата России команда Игоря Осинькина набрала девять очков и занимает последнее, 16-е место. Железнодорожники заработали 34 очка и располагаются на четвёртой строчке.

В минувшем туре «Сочи» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» — 0:0, а «Локомотив» победил «Ростов» со счётом 3:1.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
