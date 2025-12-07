«Брайтон» избежал поражения в матче АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед»

Завершился матч 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Вест Хэм Юнайтед». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув). В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер (Уилтшир).

Джаррод Боуэн вывел лондонцев вперёд на 73-й минуте, Жоржиньо Рюттер забил ответный мяч на 90+1-й минуте.

После этой игры «Брайтон энд Хоув Альбион» с 23 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Вест Хэм Юнайтед» с 13 очками находится на 18-м месте.

В следующем туре «чайки» 13 декабря на выезде сыграют с «Ливерпулем», «молотобойцы» 14 декабря примут на своём поле «Астон Виллу».