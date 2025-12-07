Скидки
Главная Футбол Новости

Брайтон энд Хоув Альбион — Вест Хэм Юнайтед, результат матча 7 декабря 2025, счёт 1:1, 15-й тур АПЛ 2025/2026

«Брайтон» избежал поражения в матче АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед»
Комментарии

Завершился матч 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Вест Хэм Юнайтед». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув). В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер (Уилтшир).

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Боуэн – 73'     1:1 Рюттер – 90+1'    

Джаррод Боуэн вывел лондонцев вперёд на 73-й минуте, Жоржиньо Рюттер забил ответный мяч на 90+1-й минуте.

После этой игры «Брайтон энд Хоув Альбион» с 23 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Вест Хэм Юнайтед» с 13 очками находится на 18-м месте.

В следующем туре «чайки» 13 декабря на выезде сыграют с «Ливерпулем», «молотобойцы» 14 декабря примут на своём поле «Астон Виллу».

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
