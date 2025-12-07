Скидки
Главная Футбол Новости

«Был удивлён, что поставили пенальти». Шпилевский — о победе «Пари НН» над «Динамо» Мх

«Был удивлён, что поставили пенальти». Шпилевский — о победе «Пари НН» над «Динамо» Мх
Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем выездном матче 18-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 37'    
Удаления: Табидзе – 20' / нет

«Соперник смог выровнять игру, потому что и терять нечего, и играли дома. А мы где-то подустали, поле тяжёлое, боялись потерять результат. Ребята проделали большую работу, и нам вернулось то, что мы уже заслужили. Был удивлён, что поставили пенальти. Сейчас будем обсуждать усиление команды и подготовку ко второй части сезона», — сказал Шпилевский в эфире «Матч Премьер».

Нижегородцы закончили первую часть сезона РПЛ-2025/2026 на 14-м месте с 14 очками, располагаясь в зоне стыковых матчей за сохранение прописки в элитном дивизионе и имея двухочковый отрыв от зоны прямого вылета.

Хуан Босельи повторил исторический рекорд Николая Калинского по голам в РПЛ за «Пари НН»
