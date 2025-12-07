Скидки
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
19:00 Мск
Хасанби Биджиев подал в отставку после проигрыша «Динамо» Мх в матче с «Пари НН»

Комментарии

Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского «Динамо» после поражения команды в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» со счётом 0:1. Об этом информирует пресс-служба махачкалинского клуба в телеграм-канале.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 37'    
Удаления: Табидзе – 20' / нет

59-летний специалист возглавлял команду с февраля 2024 года. Под его руководством она приняла участие в 78 матчах во всех турнирах, в которых 25 раз победила, 20 раз сыграла вничью и 33 раза потерпела поражение.

После 18 матчей РПЛ махачкалинский клуб набрал 15 очков и занимает 13-е место, находясь в зоне переходных матчей.

Комментарии
