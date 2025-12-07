«Кристал Пэлас» вырвал победу у «Фулхэма» в матче 15-го тура АПЛ

Завершился матч 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Фулхэм» и «Кристал Пэлас». После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу «стекольщиков». Встреча состоялась на стадионе Крэйвен Коттедж (Лондон). В качестве главного арбитра встречи выступил Сэмюэл Барротт.

Эдди Нкетиа на 20-й минуте вывел гостей вперёд, Гарри Уилсон на 38-й минуте сравнял счёт. Марк Гехи забил победный гол «Кристал Пэлас» на 87-й минуте.

После этой игры «Фулхэм» с 17 очками располагается на 15-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Кристал Пэлас» с 26 очками находится на четвёртом месте.

В следующем туре «дачники» 13 декабря на выезде встретятся с «Бёрнли», «стекольщики» 14 декабря примут на своём поле «Манчестер Сити».