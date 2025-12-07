Скидки
Фулхэм — Кристал Пэлас, результат матча 7 декабря 2025, счёт 1:2, 15-й тур АПЛ 2025/2026

«Кристал Пэлас» вырвал победу у «Фулхэма» в матче 15-го тура АПЛ
Комментарии

Завершился матч 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Фулхэм» и «Кристал Пэлас». После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу «стекольщиков». Встреча состоялась на стадионе Крэйвен Коттедж (Лондон). В качестве главного арбитра встречи выступил Сэмюэл Барротт.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
1 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Нкетиа – 20'     1:1 Уилсон – 38'     1:2 Гехи – 87'    

Эдди Нкетиа на 20-й минуте вывел гостей вперёд, Гарри Уилсон на 38-й минуте сравнял счёт. Марк Гехи забил победный гол «Кристал Пэлас» на 87-й минуте.

После этой игры «Фулхэм» с 17 очками располагается на 15-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Кристал Пэлас» с 26 очками находится на четвёртом месте.

В следующем туре «дачники» 13 декабря на выезде встретятся с «Бёрнли», «стекольщики» 14 декабря примут на своём поле «Манчестер Сити».

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
