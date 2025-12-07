Скидки
Главная Футбол Новости

Боруссия Д — Хоффенхайм, результат матча 7 декабря 2025, счёт 2:0, 13-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Боруссия» Дортмунд переиграла «Хоффенхайм» в 13-м туре Бундеслиги
Комментарии

Завершён матч 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли дортмундская «Боруссия» и «Хоффенхайм». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «шмели». Встреча состоялась на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра матча выступил Флориан Бадштюбнер (Виндсбах).

Германия — Бундеслига . 13-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 0
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Брандт – 43'     2:0 Шлоттербек – 60'    

Юлиан Брандт вывел хозяев поля вперёд на 43-й минуте, Нико Шлоттербек на 60-й минуте удвоил преимущество команды.

После этой игры дортмундская «Боруссия» с 28 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Хоффенхайм» с 23 очками находится на пятом месте.

В следующем туре «шмели» 14 декабря на выезде встретятся с «Фрайбургом», сине-белые 13 декабря примут на своём поле «Гамбург».

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
