Главная Футбол Новости

Мостовой: конкуренты в РПЛ рады ничьей «Спартака» и «Динамо»

Мостовой: конкуренты в РПЛ рады ничьей «Спартака» и «Динамо»
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 18-го тура Мир РПЛ между красно-белыми и московским «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

«Нужно признать, что «Динамо» — молодцы! В плане того, что был первый отменённый гол, они потом, пропустив мяч, сумели отыграться и во втором тайме имели преимущество в игровом плане. Казалось, что «Спартак» должен иметь преимущество. Я делал прогноз и думал, что «Спартак» выиграет 2:1 или сыграет вничью 1:1. Но можно сказать, что «Динамо» было ближе к победе.

Обе команды остались, с одной стороны, недовольны, а с другой стороны, могут сказать: «Хорошо, что не проиграли». Матч был нервозным. Представьте, проиграло бы «Динамо» — сейчас бы понеслось. Представьте, проиграл бы сейчас «Спартак» второй раз подряд после того, как они в большинстве проиграли «Балтике». Сейчас тут вообще разнесли бы. А так ничья — вроде бы тишина. Градус из-за ничьей успокоил всех. И конкуренты рады», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

