«Сочи» — «Локомотив»: Руденко забил второй мяч железнодорожников на 29-й минуте

В эти минуты проходит матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и «Локомотив». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. На момент выхода новости счёт 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 29-й минуте вингер «Локо» Александр Руденко забил второй гол своей команды. Ранее, на седьмой минуте счёт открыл полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. На 25-й минуте нападающий «Сочи» Мартин Крамарич восстановил равенство в счёте.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его также можно в официальном телеграм-канале «Матч Премьер».
После 17 туров чемпионата России команда Игоря Осинькина набрала девять очков и занимает последнее, 16-е место. Железнодорожники заработали 34 очка и располагаются на четвёртой строчке.
