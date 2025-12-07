Скидки
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
«Сочи» — «Локомотив»: Руденко забил второй мяч железнодорожников на 29-й минуте

Комментарии

В эти минуты проходит матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и «Локомотив». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. На момент выхода новости счёт 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
2-й тайм
2 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 7'     1:1 Крамарич – 25'     1:2 Руденко – 29'     1:3 Руденко – 34'     1:4 Воробьёв – 68'     2:4 Камано – 88'    

На 29-й минуте вингер «Локо» Александр Руденко забил второй гол своей команды. Ранее, на седьмой минуте счёт открыл полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. На 25-й минуте нападающий «Сочи» Мартин Крамарич восстановил равенство в счёте.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его также можно в официальном телеграм-канале «Матч Премьер».

После 17 туров чемпионата России команда Игоря Осинькина набрала девять очков и занимает последнее, 16-е место. Железнодорожники заработали 34 очка и располагаются на четвёртой строчке.

