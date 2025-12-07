«Сочи» — «Локомотив»: Руденко оформил дубль с паса Батракова на 34-й минуте

В эти минуты проходит матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и «Локомотив». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. На момент написания новости счёт 3:1 в пользу москвичей. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 34-й минуте вингер «Локо» Александр Руденко оформил дубль с передачи полузащитника Алексея Батракова. Ранее, на седьмой минуте Батраков счёт открыл. На 25-й минуте нападающий «Сочи» Мартин Крамарич восстановил равенство в счёте. На 29-й минуте Руденко вновь вывел гостей вперёд.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его также можно в официальном телеграм-канале «Матч Премьер».

После 17 туров чемпионата России команда Игоря Осинькина набрала девять очков и занимает последнее, 16-е место. Железнодорожники заработали 34 очка и располагаются на четвёртой строчке.