Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Ницца — Анже, результат матча 7 декабря 2025, счёт 0:1, 15-й тур Лиги 1 2025/2026

«Ницца» проиграла «Анже» с минимальным счётом в матче 15-го тура Лиги 1
Комментарии

Завершился матч 15-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Ницца» и «Анже». Игра проходила на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. В качестве главного арбитра выступил Хаким Бен Эль-Хадж. Гости одержали победу со счётом 1:0.

Франция — Лига 1 . 15-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
0 : 1
Анже
Анже
0:1 Белькдим – 33'    
Удаления: Луше – 53' / нет

Единственный гол в матче на 33-й минуте забил полузащитник «Анже» Яссин Белькдим. На 53-й минуте красную карточку получил полузащитник «Ниццы» Том Луше.

После 15 матчей «Ницца» занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги 1. В активе команды 17 очков. «Анже» располагается на 11-й строчке в чемпионате Франции, клуб набрал 19 очков.

В следующем туре «Ницца» встретится с «Лансом» (14 декабря), а «Анже» — с «Нантом» (12 декабря).

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Новости. Футбол
Все новости

