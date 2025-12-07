Скидки
Главная Футбол Новости

Кальяри — Рома, результат матча 7 декабря 2025, счёт 1:0, 14-й тур Серии А 2025/2026

«Рома» в большинстве уступила «Кальяри» в 14-м туре Серии А
Комментарии

Завершён матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Кальяри» и «Рома». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «россоблу». Встреча состоялась на стадионе «Унипол Домус» (Кальяри). В качестве главного арбитра матча выступил Лука Цуфферли.

Италия — Серия А . 14-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
1 : 0
Рома
Рим
1:0 Гаэтано – 82'    
Удаления: нет / Челик – 52'

Единственный гол в этой встрече забил Джанлука Гаэтано на 82-й минуте. С 52-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве: красную карточку получил Зеки Челик.

После этой игры «Кальяри» с 14 очками располагается на 13-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Италии, «Рома» с 27 очками находится на четвёртом месте.

В следующем туре «россоблу» 13 декабря на выезде встретятся с «Аталантой», «джаллоросси» 15 декабря на своём поле примут «Комо».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
«Рома», «Милан» и «Ювентус» нацелились на форварда мадридского «Атлетико»
