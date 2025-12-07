Скидки
Главная Футбол Новости

Лацио — Болонья, результат матча 7 декабря 2025, счёт 1:1, 14-й тур Серии А 2025/2026

«Лацио» и «Болонья» сыграли вничью в 14-м туре Серии А


Завершён матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Лацио» и «Болонья». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» (Рим). В качестве главного арбитра матча выступил Микаэль Фаббри (Фаэнца).

Италия — Серия А . 14-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 1
Болонья
Болонья
1:0 Исаксен – 38'     1:1 Одгор – 40'    
Удаления: Хила – 79' / нет

Густав Исаксен на 38-й минуте вывел хозяев поля вперёд, Йенс Одгор на 40-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Лацио» с 19 очками располагается на 10-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Италии, «Болонья» с 25 очками находится на пятом месте.

В следующем туре «бьянкочелести» 13 декабря на выезде встретятся с «Пармой», «россоблу» 14 декабря примут на своём поле «Ювентус».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Агент Инсинье подтвердил, что «Лацио» хочет подписать игрока
