«Лацио» и «Болонья» сыграли вничью в 14-м туре Серии А

Завершён матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Лацио» и «Болонья». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» (Рим). В качестве главного арбитра матча выступил Микаэль Фаббри (Фаэнца).

Густав Исаксен на 38-й минуте вывел хозяев поля вперёд, Йенс Одгор на 40-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Лацио» с 19 очками располагается на 10-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Италии, «Болонья» с 25 очками находится на пятом месте.

В следующем туре «бьянкочелести» 13 декабря на выезде встретятся с «Пармой», «россоблу» 14 декабря примут на своём поле «Ювентус».