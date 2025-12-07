«Балтика» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Балтика» и «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Антон Фролов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, Беликов, Петров, Саусь, Пряхин, Титков, Хиль.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Чернов, Евгеньев, Божин, Бабкин, Баньяц, Олейников, Марин, Ахметов.

После 17 туров чемпионата России команда Андрея Талалаева набрала 32 очка и занимает пятое место. Самарцы заработали 17 очков и располагаются на 12-й строчке.

В минувшем туре «Балтика» одержала победу в матче с московским «Спартаком» — 1:0, а «Крылья Советов» проиграли «Краснодару» со счётом 0:5.

Самые титулованные футбольные клубы России: