Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Балтика — Крылья Советов: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ 2025/2026, 7 декабря

«Балтика» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ-2025/2026
Комментарии

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Балтика» и «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Антон Фролов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, Беликов, Петров, Саусь, Пряхин, Титков, Хиль.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Чернов, Евгеньев, Божин, Бабкин, Баньяц, Олейников, Марин, Ахметов.

После 17 туров чемпионата России команда Андрея Талалаева набрала 32 очка и занимает пятое место. Самарцы заработали 17 очков и располагаются на 12-й строчке.

В минувшем туре «Балтика» одержала победу в матче с московским «Спартаком» — 1:0, а «Крылья Советов» проиграли «Краснодару» со счётом 0:5.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Локо» разбирает в гостях «Сочи»! И врывается в топ-3 РПЛ! LIVE
Live
«Локо» разбирает в гостях «Сочи»! И врывается в топ-3 РПЛ! LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android