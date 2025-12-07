«Краснодар» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Команды сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Гонсалес, Черников, Аугусто, Батчи, Сперцян, Са, Кордоба.

ЦСКА: Акинфеев, Виктор, Дивеев, Мойзес, Гаич, Вильягра, Кисляк, Обляков, Глебов, Круговой, Попович.

После 17 матчей чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 37 очков и занимает второе место. Подопечные Фабио Челестини заработали 36 очков и располагаются на третьей строчке. В минувшем туре «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:0, а ЦСКА обыграл «Оренбург» — 2:0.