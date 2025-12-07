«Сочи» — «Локомотив»: Воробьёв с пенальти довёл счёт до крупного на 68-й минуте

В эти минуты проходит матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и «Локомотив». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. На момент написания новости счёт 4:1 в пользу москвичей. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 68-й минуте нападающий «Локо» Дмитрий Воробьёв довёл счёт до крупного, реализовав пенальти.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его также можно в официальном телеграм-канале «Матч Премьер».

Ранее, на седьмой минуте, полузащитник «Локомотива» Алексей забил первый мяч в игре. На 25-й минуте нападающий «Сочи» Мартин Крамарич восстановил равенство в счёте. На 29-й минуте вингер «Локомотива» Александр Руденко вновь вывел гостей вперёд. На 34-й минуте Руденко оформил дубль с передачи Батракова.

После 17 туров чемпионата России команда Игоря Осинькина набрала девять очков и занимает последнее, 16-е место. Железнодорожники заработали 34 очка и располагаются на четвёртой строчке.