Совладелец «Интер Майами» Бекхэм: хочу, чтобы Месси жил в Майами после завершения карьеры

Совладелец и президент клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высоко отозвался о нападающем команды Лионеле Месси, который помог «цаплям» выиграть первый в своей истории Кубок МЛС, переиграв в финале «Ванкувер Уайткэпс» (3:1).

«Я бы хотел, чтобы Месси жил в Майами после завершения карьеры. Но Лео сказал мне, что думает только о жизни рядом с «Камп Ноу». Нет другого игрока, который любил бы Барселону так же сильно, как он. Вы можете увидеть логотип «Барсы» на его ноге и даже на бутылке с водой.

В последние минуты матча мы просто хотели забить. Нужно отдать должное «Ванкуверу»: они провели отличный матч и оказали на нас огромное давление. Когда они забили, они немного доминировали над нами, но мы смогли перевернуть ход встречи, когда вернули мяч в центр поля. Когда отдаёшь мяч Лео, он просто создаёт моменты. Команда держалась сплочённо.

Я провёл много бессонных ночей. Но знаете что? Я всегда верил в Майами и в то, что здесь будет команда. Я нашёл идеальных партнёров и понял, что всё возможно. Как написано на спинах наших футболок: «Свобода мечтать», — приводит слова Бекхэма Mundo Deportivo со ссылкой на Apple TV.