Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 7 декабря, календарь, таблица

Сегодня, 7 декабря, состоялись четыре матча в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей 18-го тура РПЛ на 7 декабря:

«Динамо» Мх — «Пари Нижний Новгород» — 0:1;

«Сочи» — «Локомотив» — 2:4;

«Краснодар» — ЦСКА — 3:2;

«Балтика» — «Крылья Советов» — 2:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 40 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 39 очков после 18 туров. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 37 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Оренбург» (12).