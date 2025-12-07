Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенников: Биджиев создал очень хорошую команду в махачкалинском «Динамо»

Сенников: Биджиев создал очень хорошую команду в махачкалинском «Динамо»
Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высоко отозвался о Хасанби Биджиеве, который покинул пост главного тренера махачкалинского «Динамо».

«Скорее всего, надо что‑то изменить. Он очень хорошо поработал с командой. Не из суперигроков он создал очень хорошую крепкую команду, с которой непросто играть. В прошлом сезоне многое удавалось, в этом — не всегда. Всего восемь забитых мячей [в 18 турах РПЛ]. В этой ситуации хочется, чтобы команда забивала, создавала голевые моменты. Не хватает реализации. К такой тактике, возможно, многие привыкли, знают козыри махачкалинцев. Соперники могли адаптироваться к игре «Динамо», — сказал Сенников в эфире «Матч Премьер».

Материалы по теме
Официально
Хасанби Биджиев подал в отставку после проигрыша «Динамо» Мх в матче с «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android