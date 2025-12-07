Сенников: Биджиев создал очень хорошую команду в махачкалинском «Динамо»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высоко отозвался о Хасанби Биджиеве, который покинул пост главного тренера махачкалинского «Динамо».

«Скорее всего, надо что‑то изменить. Он очень хорошо поработал с командой. Не из суперигроков он создал очень хорошую крепкую команду, с которой непросто играть. В прошлом сезоне многое удавалось, в этом — не всегда. Всего восемь забитых мячей [в 18 турах РПЛ]. В этой ситуации хочется, чтобы команда забивала, создавала голевые моменты. Не хватает реализации. К такой тактике, возможно, многие привыкли, знают козыри махачкалинцев. Соперники могли адаптироваться к игре «Динамо», — сказал Сенников в эфире «Матч Премьер».