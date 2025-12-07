Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 18-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 7 декабря, завершился 18-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 18-го тура РПЛ-2025/2026

5 декабря, пятница:

«Ахмат» — «Оренбург» — 1:0.

6 декабря, суббота:

«Ростов» — «Рубин» — 2:0;

«Спартак» — «Динамо» Москва — 1:1;

«Зенит» — «Акрон» — 2:0.

7 декабря, воскресенье:

«Динамо» Махачкала — «Пари Нижний Новгород» — 0:1;

«Сочи» — «Локомотив» — 2:4;

«Краснодар» — ЦСКА — 3:2;

«Балтика» — «Крылья Советов» — 2:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 40 очков после 18 туров. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 37 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Оренбург» (12).