Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 18-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 7 декабря, завершился 18-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
Результаты матчей 18-го тура РПЛ-2025/2026
5 декабря, пятница:
«Ахмат» — «Оренбург» — 1:0.
6 декабря, суббота:
«Ростов» — «Рубин» — 2:0;
«Спартак» — «Динамо» Москва — 1:1;
«Зенит» — «Акрон» — 2:0.
7 декабря, воскресенье:
«Динамо» Махачкала — «Пари Нижний Новгород» — 0:1;
«Сочи» — «Локомотив» — 2:4;
«Краснодар» — ЦСКА — 3:2;
«Балтика» — «Крылья Советов» — 2:0.
Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 40 очков после 18 туров. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 37 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Оренбург» (12).